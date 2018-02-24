(Görüntülü Haber) Dernek Başkanı Tuna Mahkemenin verdiği karardan memnunuz

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde 11 Mayıs Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs 2013\'teki terör saldırısının sanıklarına 53?er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Dün Ankara 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada kararının açıklanmasından sonra geldiği Reyhanlı İlçesi\'nde dernek binasında bir açıklama yapan Tuna, Şehit aileleri olarak gönlümüzden idam geçiyordu ancak yasalarımızda idam olmadığı için verilen ceza bizi memnun ettiö dedi. Terör saldırısı mağduru ailelerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Tuna, şunları kaydetti11 Mayıs 2013\'te serhat şehri Reyhanlı?da patlatılan iki bombalı araç, yüreklerimizi de yakmış sevdiklerimizi bizlerden ayırmıştır. Bu olay öyle geçiştirilecek, unutulacak bir olay değildir. Çünkü yüreklerimiz dağlanmış, canlar hayattan kopmuş, o masum, o güzel, o günahsız insanlar hayattan koparılmıştır. 2 yaşındaki bebekten, çocuklara, kadınlardan erkeklere hiçbir günahı olmayan insanların acısı unutulacak, üzülmeyecek, ağlanmayacak bir olay değildir. Devletimizin yaraları sarma girişimleri olmuş, o ailelere yardımı olmuştur. Ama giden canlar bir daha geriye gelmez ki, bu büyük acı hiçbir zaman unutulmaz ki. Şehit aileleri olarak 11 Mayıs Şehitleri Derneğini kurduk. Bu Bayrak asla inmeyecektir. Olayla bağlantılı olan firardaki planlayıcılar da acilen devletimizin istihbarat ve güvenlik güçlerince derdest edilerek yüce Türk adaletine teslim edilmeli ve bunlara da hak ettikleri cezalar verilmelidir. Lütfen kimse yaramızı kanatmasın. Teröristin, caninin iyisi kötüsü olmaz. Onları savunanların da onlardan bir farkı yoktur. Bu terörist sevicilerde ayıklanarak adalete teslim edilmeli ve onlardan hesap sorulmalıdır. \'İLK DEFA RAHAT UYUDUM\' Terör saldırısında bir oğlunu kaybeden ve iki çocuğu da yaralanan Medine Erdemci, baştan bu yana idam beklediğini söyleyerek, O gün bize mahşeri, cehennemi yaşattılar, Allah da onlara bizim yaşadığımızdan daha büyük acı versin. Yinede bazılarına verilen karar beni tatmin etmedi. 3?ü beraat etti. Onlar da yanı cezayı almalıydı. Ellerine kan bulaştı, en büyük acıyı çeksinler. Yasalarımızda idam olmadığı için verilemedi. Ayrıca, biz terör mağduru değiliz, biz şehit ailesi olmak istiyoruz dedi. 11 Mayıs?ta kızını kaybeden Edibe Çalım ise, mahkemenin verdiği karardan sonra ilk defa rahat uyduğunu söyleyerek, Kanları yerde kalmadı, şehitlerimizin arkasındayız, bizde onların yanına gidene kadar da birlik ve beraberlik içerisinde olacağız diye konuştu.