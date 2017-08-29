T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Derik'te çobanın bulduğu el bombası imha edildi

Emrullah KARAKAŞ / DERİK(Mardin), (DHA) - MARDİN'İn Derik İlçesi'nde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çobanın yerde bulduğu el bombası, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından imha edildi

29 Ağustos 2017 18:56

Emrullah KARAKAŞ / DERİK(Mardin), (DHA) - MARDİN\'İn Derik İlçesi\'nde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çobanın yerde bulduğu el bombası, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Derik İlçesi\'nden 24 kilometre mesafede bulunan Bayır Köyü, Yıldız Mezrası\'nda sabah hayvanlarını otlatmak için mezradaki su göletinin yanından geçen çoban, yerde patlamamış el bombası görünce jandarmayı arayarak haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından Mardin\'den gelen imha ekiplerinin yaptığı incelemede, \"bu bombanın pimi kırıktır yazısı\" yazılı kağıt yapıştırldığını tespit etti. Yaklaşık 500 gram ağırlığında olduğu tahmin edilen el bombasının, savunma tipi olduğu kaydedildi. Yapılan incelemenin ardından el bombası olay yerinde, kontrollü olarak imha edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emrullah KARAKAŞDERİKMardin DHAMARDİN DerikDerikBayır Köyü Yıldız MezrasıOlayMardinYaklaşıkYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24