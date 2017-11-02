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(Görüntülü Haber) Derikli öğrenciler için bilim şenliği

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) MARDİN'in Derik İlçesi'nde eğitim gören öğrencilerin geleceğe daha farklı ve yaratıcı bakmalarını sağlamak amacıyla atölye çalışması kapsamında çeşitli bilim etkinleri düzenlendi

02 Kasım 2017 14:22

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde eğitim gören öğrencilerin geleceğe daha farklı ve yaratıcı bakmalarını sağlamak amacıyla atölye çalışması kapsamında çeşitli bilim etkinleri düzenlendi. Derik Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca ilçe ve köylerde eğitim gören öğrencilerin gelişmeleri açısında astronomi, mikrobiyoloji, doğa bilimi, felsefe gibi çeşitli alanlarda etkinlik düzenlendi. Aydın Ayaydın Öğretmenevi\'nde yapılan bilim şenliği etkinliğinde İstanbul\'dan gelen bilim insanları, 3 gün boyunca 300 öğrenciye bilimsel eğitim verdi. Kaymakam Hakan Kafkas, bilim şenliğine katılan öğrenci ve eğitmenlerle bir araya gelerek eğitimi izledi. Projede ile, öğrencilerin geleceğe daha farklı ve yaratıcı bakmalarının amaçlandığı belirtilirken, bilim şenliğine katılan 300 öğrenciye katılım belgesi verildi.

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