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(Görüntülü Haber) Dereye düşen lise öğrencisini itfaiye kurtardı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, dengesini kaybederek dereye düşen lise öğrencisi Gülnur Ünlü'yü (14) itfaiye kurtardı

19 Aralık 2017 19:38

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, dengesini kaybederek dereye düşen lise öğrencisi Gülnur Ünlü\'yü (14) itfaiye kurtardı. Soğuk sudan etkilenen Ünlü, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Tuna Mahallesi Ateş Değirmeni Sokak\'ta meydana geldi. Dere yatağında gezinen lise öğrencisi Gülnur Ünlü, dengesini kaybederek suya düştü. Gülnur Ünlü, sudan çıkamayınca cep telefonu ile 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen itfaiye ekibi, Gülnur Ünlü\'yü sudan çıkardı.

Soğuk sudan etkilenen Ünlü, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne kaldırıldı, buradan da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.
 

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