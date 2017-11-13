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(Görüntülü Haber) Dereye düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı(ÖZEL)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta, dereye düşen at itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonuyla kurtarıldı

13 Kasım 2017 12:35

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT\'ta, dereye düşen at itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonuyla kurtarıldı. Olay, Pınar Mahallesi 1299 sokakta saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Alına bilgiye göre, sokakta başıboş gezen at, bilinmeyen bir şekilde dere yatağına düştü. Düşen atı kurtarmaya çalışan mahalleliler, başarmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atın boynuna ip bağlayarak deredeki akıntıya kapılmasına engel oldu. Dere yatağına inen 13 yaşındaki Aşkı Karakuş, atı sakinleştirdi. Ardından, atın gövdesine çekme halatı bağlayan itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla atı olduğu yerden çıkardı. At bir mahalleli tarafından götürüldü.

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