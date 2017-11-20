(Görüntülü Haber) Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı (3)

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- BULGARİSTAN\'a açılan Kırklareli\'deki Dereköy Sınır Kapısı bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Dereköy\'de kar kalınlığı 5 santimi aşarken, bölgede hava sıcaklığı 0 dereceye düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı bugün Kırklareli\'nin Bulgaristan\'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ve çevresinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Dereköy\'de kar kalınlığı 5 santimi aştı. Bölge beyaza bürünürken, Dereköy\'den yurda giriş ve çıkış yapan araçlar için önlemler alındı. Karayolları ekipleri, bölgede kar temizleme çalışması yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Bölgede kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlarla yılın ilk karı ile birlikte fotoğraflarlar çektirdi, kar topu oynadı. Kırklareli\'nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığının 5 santimi aştığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın bölgeyi terk edeceği ve Marmara Bölgesi\'nin iç kesimlerinde etkili olacağını söyledi.