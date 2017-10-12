(Görüntülü Haber) Derede balık ölümleri

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde denize dökülen Bıçkıcı Çayı\'ndaki balık, yılan ve kurbağa ölümleri yaşandı. Bölge halkından Mustafa Mustafaoğulları, Bu canlıların ölümlerini sanayi sitesinden akan fosseptiğe bağlıyorum dedi. Gazipaşa\'daki Bıçkıcı Çayı içinde yaklaşık 1.5 kilometre uzunlukta su, kuru sazlık ve otluk alandan oluşan bölgede son dönemde balık, yılan ve kurbağa gibi canlılar ölmeye başladı. Çürüyen hayvan kokularının etrafa yayılması bölge halkını rahatsız etti. Vatandaş canlı ölümlerinin nedeninin bulunmasını istedi. Bölge halkından Mustafa Mustafaoğulları, Bıçkıcı Çayı\'nda birçok balık ölümleri gerçekleşmiş. Bu bir tabiat katliamıdır. Birçok balığın yanı sıra yılan, kurbağa ölümleri olmuş. Vatandaş olarak yetkililerden bilgi istiyorum. Tabiatın dengesini korunmasını istiyoruz. Bu canlıların ölümlerini sanayi sitesinden akan fosseptiğe bağlıyorum. 3 yıldır mücadele veriyoruz. Bu sorun çözülmedi. Hala bu fosseptik dereye akıyor dedi.