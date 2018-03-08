(Görüntülü Haber) Dereceye giren kadın polislere ödül

ADIYAMAN\'da Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler arasında düzenlenen atış ve oryantiring yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi\'nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşi Kezban Alper ile çok sayıda kadın polis katıldı. Programın açılış konuşmaların ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler arasında atış ve oryantiring yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, \"8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz hepimiz için kutlu olsun\" dedi.