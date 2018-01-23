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(Görüntülü Haber) Dere yatağında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'deki, Asar Deresi'nde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

23 Ocak 2018 19:40

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'deki, Asar Deresi\'nde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Düzce\'de yağmur yağışı ardından Asar Deresi\'nde su düzeyi yükselirken, dere yatağına düşen bir köpeğin mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dere yatağındaki toprak birikintisinde ve betonda duran köpeği kurtardı. Suya giren itfaiye eri köpeği alarak dere yatağından çıkardı. Köpek, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, hayvan barınağında bakıma alındı.

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