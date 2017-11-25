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(Görüntülü Haber) Dere yatağına ters düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kuru dere yatağına düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü Ünal Çoban, yaralandı

25 Kasım 2017 00:05

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde kuru dere yatağına düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü Ünal Çoban, yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Bayramiç\'te, Hacıdervişler köy yolu kavşağında meydana geldi. Çan yönünden Bayramiç yönüne giden Ünal Çoban, yönetimindeki 10 VE 050 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü virajda yitirdi. Otomobil, kuru dere yatağına uçarak ters döndü, sürücü yaralandı. Koyun otlatan çoban Ramazan Başaran kazayı görünce sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Başaran, araçtan fırlayan sürücüyü ise bir arkadaşının yardımıyla yola çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ünal Çoban\'ı ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çoban, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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