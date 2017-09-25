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Spor

(Görüntülü Haber) Derbi öncesi okula yardım topladı, maçta gözaltına alındı

Fenerbahçeli taraftarlardan bir grup yüzlerini boyayarak 1 TL karşılığında çekildikleri resimler sayesinde Van'daki bir okula gelir topladı Beşiktaş maçını izlediği sırada ise aralarından bir taraftar taşkınlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından

25 Eylül 2017 15:18

Fenerbahçeli taraftarlardan bir grup yüzlerini boyayarak 1 TL karşılığında çekildikleri resimler sayesinde Van\'daki bir okula gelir topladı Beşiktaş maçını izlediği sırada ise aralarından bir taraftar taşkınlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı İstanbul,(DHA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Eylül akşamı oynanan derbi maç öncesinde Stad çevresi, Kadıköy Boğa ve Kadıköy Rıhtım\'da sarı-lacivert şov yaşandı. 5 kişiden oluşan bir grup ise yüzlerini boyayarak ve çeşitli gösteriler yaparak sarı-lacivertli taraftarları eğlendirdi. İlginç bir kareografi sergileyen bu 5 taraftar, sarı-lacivert boyalarla boyadıkları yüzleri ile dikkat çekti ve kendileri ile resim çektirmek isteyenlerden yardım amaçlı para topladı. Geliri Van Gürpınar\'da bir okulun çocuklarına aktarmak amaçlı yapılan ve her selfie için 1 lira toplanan etkinlikte Van\'daki çocuklara kırtasiye ürünleri tedarik edildiği belirtildi. Ancak yüzülü boyalı taraftarlardan biri maç sırasında göz altına alındı. Maç öncesinde başlattıkları yardım kampanyasını anlatan Fenerbahçeli taraftar, maç sırasında taşkınlık yaptığı gerekçesiyle stattan çıkarıldı. Bu taraftar deyim yerindeyse \'derbi öncesi okula yardım topladı, maçı karakolda tamamladı\'.

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