(Görüntülü Haber) Depremden etkilendiler, bebeğin ismini AFAD koydular

İpek YAVAŞ AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremden 14 gün sonra dünyaya gelen ve ailesi tarafından Afad ismi verilen 1 yaşındaki bebeği ziyaret etti. Ayvacık ilçesinde geçen yıl meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremden 14 gün sonra dünyaya Afad Yavuz isimli bebek geldi. Yavuz ailesi deprem süresince kendilerine büyük destek olan AFAD ekipleri ile depremden etkilendikleri için bebeğin ismini AFAD koydu. Bebeğe Afad isminin koyulmasını ise 69 yaşındaki dedesi Şerafettin Yavuz önerdi. Depremden bir yıl sonra AFAD Müdürü Levent Yılmaz, Gülpınar köyünde yaşayan Şaban Yavuz (37) ve Söylemez Yavuz (35) çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Afad Yavuz\'u ziyaret edip, bebeğe çeşitli hediyeler verdi. Dede Şerafettin Yavuz, 6 Şubat\'ta meydana gelen deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılardan etkilendikleri için çocuğun ismini Afad koyduklarını söyledi. Geçen yıl gelininin hamiliğinin son dönemlerinde büyük depremler olduğunu belirten Şerafettin Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti Depremlerde bize AFAD ekipleri yetişti. AFAD ekipleri başta barınacak yer ve yemek olmak üzere kıyafetimize kadar bize ve buradaki halka yardımcı oldu. Depremlerin olduğu süreçte yağmurlu ve soğuk bir havada torunum dünyaya geldi. Adını ne koyalım diye düşündük. Ben de oğluma zor zamanlarda AFAD\'ın yardımcı olduğunu hatırlatıp, çocuğun adını unutulmaması için Afad koymayı önerdim. Oğlum da beni kırmadı ve çocuğun adını Afad koyduk. Nüfus Müdürlüğü\'ne gittiğimizde Nüfus Müdürü de şaşırdı. Bu arada devletimize ve AFAD ekiplerimize deprem zamanında yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim. Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz ise, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Yavuz ailesinin 20 şubat tarihinde bebeği dünyaya geldiğini ifade ederek, Ailesi o tarihlerde AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalardan etkilenip bebeğin adını Afad koydular. Dünyalar tatlısı bir çocuk dünyaya getirdiler. Öncelikle deprem sonrası yaptığımız çalışmalar sonrasında biz bölgede Afad isimli bir çocuğun dünyaya geldiğini 3-4 ay sonra öğrendik. Bu arada iyileştirme çalışmalarımız vardı. Bugün de bebeğimizi ziyarete geldik. Biz Afad isimli bir bebeğin dünyaya gelmesinden dolayı memnun olduk. O dönemlerde deprem bölgesinde çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorduğumuzda AFAD\'çı olacağım diyorlardı ve bu bizi memnun ediyordu dedi.