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Spor

(Görüntülü Haber) Denizlispor şikayetçi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

02 Nisan 2018 20:24

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1. Lig\'de evinde şampiyonluk yarışındaki Ankaragücü\'nü 3-1 yenerek 17 hafta sonra düşme potasından kurtulan Denizlispor\'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla, karşılaşmada çıkan olaylar sonrası basın toplantısı düzenledi. Maçın 45. dakikasında protokol tribününde Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından darp edilen ve gözünden yaralanıp hastaneye kaldırılan Atilla, Başkent ekibi yöneticilerinin alkollü olduğunu ileri sürdü. Rakip yöneticilerin provakosyon yaptığını söyleyen Atilla, \"Ankaragücü\'nün başkanı maçın başından sonuna kadar her şeyi provoke etmek için yanındakiler ile birlikte büyük uğraş verdi ve başarılı oldu. Başkanın olay çıkartacağı ilk golden itibaren belliydi. Bize küfür ve hakaret ettiler. Ardından darp ettiler. Yaralandık. Hastaneden rapor alıp Kınıklı Polis Karakolu\'na gittik. Bize kim saldırdıysa davacı olduk. Bu durumu görüntülü olarak Futbol Federasyonu\'na ileteceğiz. Dosyaları hazırlıyoruz\" dedi. Maça Ankaragücü Başkanı Yiğiner ve yöneticilerinin alkollü geldiğini ifade eden Atilla, \"Stada geldikleri zaman sıkıntıları vardı. Biz hepsine misafirperver davrandık. Bizi hakemi satın almakla suçlamaya başladılar. \'Hakemi ve maçı iyi satın almışsınız\' dediler. Bizim böyle bir durumumuz asla olamaz. Demek ki kendileri böyle işleri iyi yapıyorlar\" diye konuştu. Rakip yöneticilerin protokolde kendilerine sandalye ile fiili müdahalede bulunduğunu sözlerine ekleyen Atilla, \"Yöneticimiz Hasan Önder, protokol tribününde taşkınlık yapılınca terbiyesizlik etmemelerini söyledi. Onlar da \'Siz terbiyesizsiniz\' dediler. Yöneticimizin üzerine yürüyüp kafasına sandalye ile defalarca vurdular. Önder\'in kafası yarıldı ve dikiş atıldı. Hiçbir kişi 65 yaşındaki bir adamın kafasına defalarca sandalye vurur mu? Hasan Önder kanlar içinde yerde kalınca ben de Yiğiner\'in arkasından sarılıp onu durdurmak istedim. Ama dönüp bana da vurdu. Ardından tüm yöneticiler bana saldırdı. Üzerine düştüğüm sehpa olmasa daha büyük hasarlar alabilirdim. Sadece gözüm şişti\" ifadelerini kullandı.

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