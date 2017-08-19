(Görüntülü Haber) DENİZLİ'DE YILIN DÜĞÜNÜ BAŞLADI

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci\'nin avukat kızı Fatma Zeybekci ile ekonomist İbrahim Özkan\'ın düğünü, Denizli\'de başladı. Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci\'yle birlikte davetlileri kapıda karşıladı. Düğün salonu çevresinde de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda bakan ve milletvekili ile iş dünyası temsilcilerinin de katılacağı nikah töreni ise akşam Anemon Otel\'de yapılacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin kızı Fatma Zeybekci ile işadamı Sait Özkan\'ın oğlu İbrahim Özkan\'ın düğünü, bugün saat 13.00\'de, Pamukkale yolundaki Kayalar Düğün Salonu\'nda başladı. Tören öncesi düğün salonu çevresinde polis, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Karayolunda trafik polisleri davetlilerin araç girişleri için önlem alırken, düğüne gelen misafirlerin araçlarında bomba kontrolü yapıldı, araçlar tek tek arandı. Salona gelen misafirlerde girişte üzerleri elektronik dedektörle aranarak salona alındı. Çok sayıda sivil polis ve özel harekat polisleri de düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile dünürleri Sait Özkan ile eşi Seval Özkan, düğüne gelen misafirleri kapıda karşıladı. Bakan Zeybekci, davetlilerin tebriklerini tek tek kabul etti, eline mikrofon alarak davetlilere katılımları için teşekkür etti. Gelin Fatma Zeybekci ile damat İbrahim Özkan salona girdiklerinde alkışlarla karşılanıp, kendilerini ayrılan özel masaya oturdu. Gelin Fatma Zeybekci yürürken, uzun duvağını arkadaşları taşıdı. Gelin Zeybekci\'nin ipekten yapılmış özel taçlı gelinliği dikkat çekti, davetlilerin beğenisini topladı. Düğüne eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Düğünde davetlilere girişte gelin ve damadın isimlerinin yazılı olduğu havlu dağıtılırken, yemekte ise çorba, köfte, pilav, tulumba tatlısı, dondurma ve çay ikram edildi. Davetliler, Zeybekci ailesini tebrik etmek uçun uzun kuyruklar oluştururken, 5 bin kişiye davetiye verildiği öğrenildi. Düğünde imamlar tarafından mevlit okunup, ilahiler söylendi. Bakan Zeybekci, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiklerini belirterek, \"Herkesten Allah razı olsun, bugünü Allah herkese nasip etsin, nikahı düğünü. Tüm dostlarımızla beraber 10 bin civarında dostumuz, kardeşimizle beraberiz, sevinçler böyle paylaştıkça çoğalıyor. Ben bütün dostlarımıza bu sevincimizi paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gelen herkesten ayaklarına sağlık diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, TBMM Başkanımız İsmail Kahraman\'da nikahımıza teşrif edecekler, bizi şereflendirecekler, akşam beraber olacağız\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Bakan Zeybekci\'nin misafirleri karşılaması - Yoldaki güvenlik önlemlerinden - Araçların aranması - Davetlilerin aranması - Özel harekat polislerinden - Uzun kuyruklardan - Salondan genel görüntüler - Eski bakan Taner Yıldız\'ın gelmesi - Gelin ve damattan genel ve detay görüntüler - Davetlilere havlu verilmesi - Bakan Zeybekci\'nin konuşması (KJ Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)