(Görüntülü Haber) Denizli'de kaza: 1 ölü, 10 yaralı (2)- yeniden

Denizli\'de kaza: 1 ölü, 10 yaralı (2)- yeniden \'Denizli\'deki kazada 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı\' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz YENİDEN ---------------------- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 5\'i çocuk, 10 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde Gülistan Caddesi ile 3081 Sokak\'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Adalet Mahallesi\'nden Yenişehir Mahallesi yönüne giden Ertan Tara (44) yönetimindeki 20 ET 213 plakalı otomobil, Mehmet Yıldız yönetimindeki 20 DH 864 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülüre Ertan Tara ve Mehmet Yıldız ile her iki araçta bulunan Süheyla (40), Betül (8), Berra (14) ve Mustafa Yasin Tara (6), Ahmet, Fatmaana, Birgül (38), Baran (15) ile Halis Boran Yıldız (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan Birgül Yıldız doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Mehmet Yıldız\'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.