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(Görüntülü Haber) Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Deniz TOKAT / ÇAL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde aynı yönde giden 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

13 Kasım 2017 01:08

Deniz TOKAT / ÇAL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'NİN Çal ilçesinde aynı yönde giden 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İsabey Mahallesi Yazıraltı mevkiinde meydana geldi. Çal\'dan Denizli yönüne giden 20 NP 056 plakalı otomobil, aynı yönde giden 20 ES 113 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

 

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