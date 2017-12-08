(Görüntülü Haber) Denizli'de ABD ve İsrail protesto edildi, bayrakları yakıldı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'de düzenlenen eylemde, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi. Meydanda toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerinde taşıdıkları dövizlerle Amerika ve İsrail\'i protesto etti, bu iki ülkenin bayraklarını yaktı. Delikliçınar Meydanı\'nda düzenlenen eylemde, Amerika\'nın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması yaklaşık 500 kişi tarafından protesto edildi. Eyleme, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve bazı sivil toplum kurulu temsilcileri de katıldı. Protesto eyleminde AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ABD\'nin attığı adamın bölgedeki barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik olduğunu, alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka bir sonucunun olmayacağını, kabul edilemez olan bu karardan en yakın zamanda dönülmesi gerektiğini söyledi. Eylemi düzenleyenlerden Türkiye Gençlik Vakfı Denizli Temsilcisi Fatih Gün ise, İsrail\'in sözden değil, güçten anlayacağını belirterek, Buradan ne kadar söz söylesek onlar için anlam ifade etmiyor. İsrail laftan anlamaz, güçten anlar, zalimi sözle terbiye edemezsiniz. Hükümetin ilişkilerini kesmesini istiyoruz. İsrail\'le olan bütün anlaşmalar yırtılıp atılsın. Bütün İslam ülkelerinden de bu istensin. Onları aciz bırakacak tedbirler alınsın. Bizler bunun sonuçlarına katlanmaya hazırız. Yöneticilerimiz halkına kulak versin, Türkiye İsrail\'deki büyükelçisini çeksin, İsrail\'inkini göndersin. Güçle müdahale edilsin dedi. Protesto eylemi sırasında, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ettiği haberleri gelince halk, sıkıntılı anlar yaşayan kişiler için dua etti. Protesto eylemi, İsrail ve ABD bayraklarının yakılmasının ardından sona erdi.