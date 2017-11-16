T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Denizli'de 4 mahallede 'şarbon' karantinası

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde görülen şarbon hastalığı nedeniyle Emirhisar, Haydan, Ömerli ve İnceköy mahalleleri karantina altına alındı

16 Kasım 2017 18:40

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde görülen şarbon hastalığı nedeniyle Emirhisar, Haydan, Ömerli ve İnceköy mahalleleri karantina altına alındı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, şarbon nedeniyle 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, karantinaya alınan mahallelerde 21 gün boyunca büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvan alım satımlarının yasaklandığını bildirdi. Emirhisar Mahallesi\'nde bir çiftçiye ait iki büyükbaş hayvan aniden rahatsızlaşarak telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından büyükbaş hayvanlardan örnekler alarak laboratuarda incelendi. İneklerin şarbon hastalığından öldüğünün tespit edilmesinin ardından, Emircik ve çevresindeki Haydan, Ömerli ve İnceköy Mahalleleri karantina altına alındı. Karantina uygulaması başlatılan mahallelerde büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım ve satım işlemleri durduruldu. Çivril İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, 4 mahallede şarbon hastalığına karşı aşılama çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi: \"Emircik Mahallesi\'nde büyükbaş iki hayvan ölmüş. Şarbon hastalığından şüphelendik. Aldığımız örnekleri laboratuara gönderdik. Kesin olarak şarbon hastalığı olduğu tespit edildi. Emirhisar, Haydan, Ömerli, İnceköy mahalleleri karantinaya alındı. En az 21 gün süreyle küçük baş büyükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım satımı yasaklandı. Hastalığa rastlanmazsa karantina 21 gün sonra kaldırılacak. Emirhisar\'da şarbon hastalığına rastlanan iki büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların sütleri ve peynirleri imha edildi. Karantinaya alınan köylerde aşılama çalışmalarına başlayacağız.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİEmirhisar HaydanGıda TarımHayvancılık Müdürü Ahmet KocakaplanEmirhisar MahallesiHayvancılık MüdürlüğüEmircikHaydanMahalleleriKarantinaMahallesiAldığımızKesinEnHastalığa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24