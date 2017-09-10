(Görüntülü Haber) Denizli'de 30 metrelik uçurumda ceset bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi Gerzele Mahallesi\'nde yaklaşık 30 metrelik uçurumda, kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu. 30-35 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin uçurumdan düşerek mi öldüğü yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor. Gerzele Mahallesi Domuz Deresi Mevkii\'ndeki 30 metrelik uçurumda, bugün bir ceset gören çoban, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, uçurum dibinde 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedini buldu. Polis ekipleri, olay yerini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu araştırılırken, ölen kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek mi öldüğü yoksa intihar mı ettiği henüz belirlenemedi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü bildirildi.