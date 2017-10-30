(Görüntülü Haber) Denizli'de 2 bin 500 kişiyle Cumhuriyet Yürüyüşü

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla yapıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan kalabalık grup, cumhuriyet coşkusu yaşadı.



Denizli Demokrasi Platformu tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Saat 19.00\'da Denizli Atatürk Stadı önünde başlayan yürüyüşe, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan, Melike Basmacı, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Denizli Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan da yer aldı.



Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle valilik binasına kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyen vatandaşlar, \"Atatürk\'ün askerleriyiz\", \"Ne mutlu Türk\'üm diyene\" ve \"Türkiye laiktir laik kalacak\" sloganları attı. Yürüyen vatandaşlara evlerde oturanlar da alkışlarıyla destek verdi. Yürüyüş güzergahındaki yollar araç trafiğine kapatılırken, polis ekipleri yürüyüş boyunca güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş sonunda katılımcılar, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı\'nı okudu.



Yürüyüş öncesi açıklama yapan CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Cumhuriyetin ilanının 94\'üncü Yılını kutlamaktan gurur duyduklarını belirterek, \"Cumhuriyetin memleketimize verdiği özgürlüğün, bağımsızlığın ve çağdaşlığın önemini anlatabilmek mümkün değil. Cumhuriyetin bundan önceki ve sonraki gibi özgürlüklerimize ve bağımsızlığımıza verdiği bu anlayışı korumak adına bu yürüyüşlerimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.