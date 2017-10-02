(Görüntülü Haber) Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden öğrenci servislerine 'akıllı takip' sistemi

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi öğrenci servislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Okul Yolu Projesi\'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında 800 okul servis aracına yerleştirilen sistemle, 50 bin öğrencinin okula gidiş gelişleri anlık olarak takip edilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Servis Araçları İşletmecileri Odası işbirliğinde öğrencilerin servis araçlarında daha güvenli taşınması için Okul Yolu Projesi başlatıldı. Proje kapsamında Denizli\'deki 50 bin öğrenciyi taşıyan 800 okul servis aracına öğrenci takip sistemi yerleştirildi. Projeyle aileler çocuklarının okul servis aracına binip binmediğini, okula gidip gitmediğini, servis aracının nerede olduğunu, kaç dakikada geleceğini anlık olarak akıllı telefonlarla öğrenebilecek. Projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Köksal Semerci ile Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Ahmet Umul katıldı. Denizli\'de bin 203 servis aracı bulunduğunu, bunun 800 adedinin öğrenci taşıdığını belirten Başkan Zolan, \"Servis araçlarında yaşanan olumsuzluklara karşı daha önce kameralar takılmış, ardından minibüs içindeki şoför ve yolcular için de herhangi bir olaya karşı panik butonu yerleştirilmişti. Herhangi bir olaya karşı panik butonuna basıldığını anda, minibüsün olduğu yere ambulans ve güvenlik güçleri gönderiliyor. Minibüs ve servis araçlarında aldığımız önlemler nedeniyle olaylar neredeyse sıfıra kadar indi\" dedi. 800 SERVİS SİSTEME DAHİL Başkan Zolan, okullara servis araçlarıyla giden öğrencilerin Okul Yolu Projesi\'yle daha da güvende olacağını belirterek, \"50 bin öğrenciyi taşıyan 800 servis aracı bu sisteme dahil oluyor. Öğrencilerin okuldan eve, evden okula gitmeleri konusunda sorunlar yaşanabiliyor. Yaz kış şartlarına göre ya da trafik akışına göre servis araçları geç gelebiliyor, bu tür sorunlar belirsizdi. Bu projeyle belirsizlik de ortadan kalkıyor. Sistem sayesinde aileler akıllı telefonlarıyla çocuklarının servise binip, binmediğini, okula gidip gitmediğini ya da servisin nerede olduğunu anlık olarak akıllı telefonlarıyla öğrenebilecek. Artık çocukların güvenliği sağlandığı için aileler bu projeyle rahat edecek. Başka illerde bu sistem için ailelerden para talep ediliyor ancak Büyükşehir Belediyesi olarak biz hiçbir şekilde para talep etmeyeceğiz\" dedi. Toplantının ardından Başkan Zolan, oda başkanlarıyla birlikte Okul Yolu Projesini uygulamalı olarak ekrandan takip etti. Evlerinden servisle alınan 4 öğrencinin sistem üzerinde servis güzergahı, Büyükşehir Belediyesi\'ne getirilişleri basın mensuplarına gösterildi. Başkan Zolan, daha sonra okul servis aracında sistemi inceledi.