(Görüntülü Haber) Denizli Barosu eski başkanlarından Kayhan, son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Barosu eski başkanlarından olan ve Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat İsmet Kayhan, çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kayhan, bugün Baro\'da yapılan törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Denizli\'de 1988-1992 yılları arasında Baro Başkanlığı, uzun yıllar THK Denizli Şube Başkanlığı ve sonrasında THK Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan avukat İsmet Kayhan, çoklu organ yetmezliği sonucu bir süredir tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde dün hayatını kaybetti. Kayhan için bugün Denizli Barosu\'nda tören düzenlendi. Törene, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Ortaköy, Başsavcı vekilleri Şakir Yılmaz ile Vedat Kadri Özüer, hâkimler, savcılar, avukatlar ve aile yakınları katıldı. Törende, Denizli Baro Başkanı Avukat Müjdat İlhan, Atatürk sevdasını her saniye topluma yayan avukatların ağabeyi İsmet Kayhan\'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Baro önündeki törende dua okunmasının arından Kayhan, Ulu Cami\'de öğlende kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık\'ta son yolculuğuna uğurlandı.