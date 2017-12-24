(Görüntülü Haber) Denizli-Antalya karayolunda yoğun sis

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşünce, trafikte aksamalar yaşandı.



Kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, Pamukkale ilçesinin yüksek kesimleri ile Çal, Bozkurt, Honaz ve Çardak ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler aldı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde, gün boyu etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda, trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.