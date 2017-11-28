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(Görüntülü Haber) Denize atlayıp intihar etti

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında bir erkek, elbiseleriyle denize atladı

28 Kasım 2017 16:31

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında bir erkek, elbiseleriyle denize atladı. Çevredekiler tarafından denizden çıkartılan ve kalp masajı yapılan adam, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı\'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde sahile gelen bir genç, uzun süre çevresini izledi. Daha sonra hızla koşup denize atlayan ve bir süre sonra su yüzüne çıkan genci, balık tutanlar sahile çıkarttı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genci hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan gencin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

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