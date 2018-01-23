(Görüntülü Haber) Denizdeki atıklar sahile doldu

Engin ANAK ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sonrası oluşan dalgalar denizdeki atıkları sahile taşıdı. Kent merkezindeki Galip Dere Halk Plajı\'nın sahili atık yığınlarıyla doldu. Dün yağış ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Alanya\'ya bugün güneşli bir hava hakim oldu. Güneşli havayı fırsat bilenler balık tutmak ve yürüyüş yapmak için Galip Dere Halk Plajı\'na geldi ancak gördükleri manzara şaşırttı. Yağış ve rüzgarın etkisiyle dalgaların taşıdığı pislikler sahile vurdu. Plastik şişeler, naylon torbalar ve metal içecek kutularının yanında çok sayıda atık sahile gelenleri rahatsız etti. Gördükleri pislik karşısında şaşıranlar yetkililerin bir an önce temizlik çalışması yapmasını istedi.