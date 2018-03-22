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(Görüntülü Haber) Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören düzenlendi (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın cenazesi TBMM’de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi

22 Mart 2018 19:35

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı\'nın cenazesi TBMM’de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi\'ne getirildi. Cami avlusunda ailesi taziyeleri kabul etti. Acılı aile daha sonra Bölükbaşı’nın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yan yana saf tuttu ve iki lider bir süre aralarında sohbet etti.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bölükbaşı\'nın cenazesi ambulansa taşındı. Bölükbaşı Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.
 

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