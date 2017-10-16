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(Görüntülü Haber) Deniz Baykal, yoğun bakımda (4)

ERDOĞAN, BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

16 Ekim 2017 13:31

ERDOĞAN, BAYKAL\'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş\'i bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal\'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş\'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi. CHP Antalya Milletvekili Baykal, Fransa\'dan dönüşünde gece yarısı ateşi yükselmesinin ardından, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

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