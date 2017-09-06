(Görüntülü Haber) Denetim yapan zabıta ile taksiciler arasında gerginlik

Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı\'na bağlı trafik zabıtalarının, sivil kıyfatlerle müşteri gibi davranarak taksilere yönelik yaptığı denetimde gerginlik çıktı. Zabıtanın 8 araca ceza kestiği taksiciler, bir süre kontak kapattıktan sonra Büyükşehir Belediyesi önünde protesto eylemi yaptı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı\'na bağlı trafik zabıtaları, bayram tatilinin bitmesinin ardından yoğunlaşan Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde çalışan taksilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde bir zabıta personeli, tebdili kıyafetiyle otogarda bir taksiye yolcu olarak binip Bahçelievler Mahallesi\'ne gitmesini istedi. Zabıta personeli bindiği ticari taksi sürücüsünün emniyet kemerini takıp takmadığını, taksimetre açıp açmadığını, çalışma karnesi ve yol güzergahlarını gözlemlemeye başladı. Taksimetreyi açmadığı öğrenilen araç, daha sonra zabıta ekiplerince yol uygulamasında durdurularak para cezası kesildi. Aynı şekilde denetlenen 7 taksi sürücüsüne 700 ile bin lira arasında para cezası uygulandı. Yaşananlara tepki gösteren taksiciler ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı tartışmanın gerginliğin ardından otogarda taksicilik yapan 70 taksi sürücüsü bir süre kontak kapattı. Yolcuların mağdur olduğu eylemin ardından taksiciler, daha sonra klakson çalıp Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Trafiğin aksamasına neden olan protesto eyleminde yaşananlara tepki gösteren taksicileri sakinleştirmek için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Özçınar, araya girdi. Belediye yetkilileriyle görüşen taksiciler, eylemlerini sonlandırıp çalıştıkları durağa gitti.