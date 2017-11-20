(Görüntülü Haber) Demre'de hortumun zararı 11.7 milyon lira

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Demre ilçesini vuran hortumun yol açtığı zararın bilançosu belirlendi. 3 mahallede 136 çiftçiye ait toplam 387.1 dekar sera alanı zarar görürken, 11 milyon 734 bin 522 lira 50 kuruşluk zarar olduğu belirlendi. Demre\'de 13 Kasım akşamı meydana gelen hortumda oluşan zarar açıklandı. Kaymakam Murat Uz tarafından oluşturulan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür vekili Ali Kıraslan başkanlığındaki 6 kişilik hasar tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. 387.1 DEKAR ZARAR GÖRDÜ Hortumun en çok zarar verdiği Demre\'ye bağlı Beymelek mahallesinde 115 çiftçinin 274.8 dekar serası hortumdan kullanılmaz hale geldi. Kapaklı Mahallesi\'nde 18 çiftçiye ait 53.3 dekar, Gürses mahallesinde ise 3 çiftçiye ait 59 dekar sera hortumda zarar gördü. 3 mahalledeki 136 çiftçinin toplam 387.1 dekar serasının zarar gördüğü tespit edildi. 136 çiftçiden yalnız 10\'unun serasının sigortalı olduğu belirtildi. 3 mahalledeki hortum zararın parasal değeri ise 11 milyon 734 bin 522 lira 50 kuruş olarak belirlendi. \'GEREKENLERİN YAPILACAĞINA İNANIYORUZ\' Kaymakam Murat Uz, hortum felaketi ardından halkın mağduriyetinin giderilmesi için Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları olarak gerekli çalışmalar yapıldığını söyledi. Kaymakam Uz, şöyle konuştu: \"Konutu çok zarar gören bir aile, kiralık eve yerleştirildi. Az hasarlı konutlar belediye tarafından yapılan yardımlarla onarıldı. Ortakçı olan vatandaşımıza gerekli gıda, eşya ve parasal yardımlar yapıldı. Tespit edilen hasar miktarı Antalya Valiliğimize iletilecek. Vatandaşımızın yaralarının sarılması için gerekenlerin yapılacağına inanıyoruz.\"