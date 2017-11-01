(Görüntülü Haber) Demirtaş için 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan tutuklu' denildi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın Kayseri 12\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada, mahkemenin, sanığın duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi\'ne gönderdiği talep yazısına gelen cevabı, açıkladı. Bugünkü Meclis Genel Kurulu\'nda konuşan Kerestecioğlu, Demirtaş\'ın \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan \'militan\' konumunda olduğu belirtilen yazıda, \"İl dışında yapılacak duruşmalara getirilip götürülmesinin firar, olası saldırı ve adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir\" denildiğini belirtti.



Kayseri 12\'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Kasım günü görülecek davayla ilgili Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş\'ın duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı gönderdi. Talep üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü\'nden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'na cevap yazısı gönderildi.



HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu tarafından bugün Meclis Genel Kurulu\'nda okunan yazıda, Demirtaş için \'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan tutuklu\' denildiği belirtildi. Kerestecioğlu\'nun açıklamasına göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü\'nden başsavcılığa gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:



\"Edime Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı\'ndan anılan tutuklu ile ilgili geniş bir çevreye sahip olması ile sevk ve duruşmada ciddi güvenlik riski oluşturacağı bildirilmiştir. Ayrıca, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan militan konumunda olan ve kamuoyu tartından yakından bilinen ve takip edilen adı geçen tutuklunun bulunduğu il dışında yapılacak duruşmalara getirilip-götürülmesinin firar, olası saldırı ve Adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir.\"



Yazıda, Demirtaş\'ın duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılmasına karar verilebileceği belirtildi. Yazının sonunda ise \"Anılan mevzuat gereğince işlem yapılamaması halinde ve savunmasının mutlaka huzurda alınmasının gerekli görülmesi durumunda ise \'günsüz\' olarak duruşma açılması hususlarını, bilgilerinize rica ederim\" denildi.