(Görüntülü Haber) Demirtaş: Coğrafi olarak en uzak cezaevine beni koyanlar sorumludur (2)

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK\'ta, hakkında açılan davada, duruşmaya Edirne Cezaevi\'nden SEGBİS yolu ile katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, duruşma salonunda hazır bulunmak istemesine rağmen getirilmemesi sebebinin güvenlik sorunu olarak gösterildiğini belirterek, \"Türkiye\'nin 12 farkı şehrinde hakkımda 25 dava açanlar ve dosyalarıma coğrafi olarak en uzak cezaevine beni koyanlar bunun sorumlusudurlar\" dedi. Mahkeme, Demirtaş\'ın reddi hakim talebini reddetti.







HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şırnak 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davada yargılanmasına devam edildi. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası\'na muhalefetten yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş\'ın duruşmasını, avukatlarının yanısıra HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım ve Milletvekilli Meral Danış Beştaş da izledi. Duruşmaya SEGBİS yolu ile Edirne Cezaevinden katılan Demirtaş, SEGBİS ile savunma yapmayı açık ve net bir şekilde savunma hakkının ihlali olarak gördüğünü ve kabul ettiğini belirtirek, \"Adil yargılanma hakkımın açık bir gaspı olarak görüyorum. Susma hakkımı kullanmak istemiyorum. Tutuksuz yargılandığım bir dosyada, tutukluluktan daha ağır koşullarda yargılama dayatılmasını kabul etmiyorum. Ben yargılamanın adil ve hızlı yürütülebilmesi için mahkemeye yardımcı olmak adına, başından beri bizzat mahkeme huzuruna çıkmayı talep ediyorum\" dedi.







Şu anda mahkeme salonunun görüntüsünü de sesini de net olarak alamadığını, duruşma salonunda bulunan avukatları ile kimsenin duyamayacağı şekilde görüş alışverişi yapabileceği koşulların da mevcut olmadığını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ifadesini şöyle sürdürdü:







\"Benim Şırnak\'ta bizzat duruşmaya getirilmememin gerekçesi olarak tanınmış bir kişi olmam, çevremin geniş olması gösteriliyor. Bunlar benim kusurum ve zaafım değil. Güvenlik sorununu yaratan da ben değilim. Türkiye\'nin 12 farkı şehrinde hakkımda 25 dava açanlar ve dosyalarıma coğrafi olarak en uzak cezaevine beni koyanlar, bunun sorumlusudurlar. Ben yargılanmaktan kaçmıyorum, çekinmiyorum. Başından beri istediğim tek şey adil, dürüst ve hızlı yargılanabilmektir. Bununla birlikte mahkemeniz hakkımda hazırlanan iddianameyi yeterli deliller toplanmadan, etkili bir soruşturma yapılmadan kabul etme suretiyle beni sanık konumuna düşürmüştür. Mahkemenizin gıyabımda yapılan duruşmalarda verdiği ara kararlarda, soruşturma aşamasında yapılması gereken delil toplama faaliyetine giriştiği açıkça anlaşılmaktadır. Kovuşturma aşamasından çok, soruşturma aşamasının safahatları gibi ilerlemektedir dosya. Yine mahkemenizce, bizzat duruşmada bulunma talebimin şahsım ve avukatlarımca mütemadiyen tarafınıza iletilmiş olmasına rağmen, iki ayrı defa bulunduğum cezaevine müzekkere yazılarak SEGBİS\'e zorla çıkarılmam talimatı verilmiştir. Oysa CMK\'da kimler hakkında zorla getirilme kararı verilebileceği açıkça sayılmıştır. Ben duruşmaya çıkmaktan ve mahkemeye gelmekten imtina etmeyen, bilakis bu konuda ısrar eden bir sanık olmama rağmen, mahkemeniz benim hakkımda kanuna açıkça aykırı bir şekilde, zorla getirme kararları vermiştir.\"







REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU







HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, hem eksik iddianamenin kabulü ile hem de duruşmanın savunma hakkının güvence altına alınmak suretiyle inceletilmemesi nedeniyle daha mahkeme huzuruna bile çıkarılmadan, mahkemenin ara kararlarla aleyhine delil toplama işlemleri yapmış olmasının mahkemeye olan güveni ve inancını sarstığını da belirterek, \"Beni adil, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yargılayabileceğinize dair en küçük bir hissiyatım yoktur. Bu nedenle Ceza Muhakemeleri Kanununun 29. maddesinde belirtilen \'tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da hakimin reddi istenebilir\' hükmüne dayanarak reddi hakim talebinde bulunuyorum. Çünkü bu yargılamanın öznesi benim. Mahkemenizin en çok koruması gereken şey de benim savunma hakkım, adil yargılanma hakkımdır. Ancak, iddianamenin kabulünden bu yana bu hakkımın korunması bir yana, bizzat tarafınızca aleni bir şekilde ihlal edilmiştir. Bu nedenle reddi hakim talebimin bir üst mahkemeye iletilmesini bekliyorum. Beni adil yargılayacağınıza inanmıyorum\" dedi.







Duruşmada ara kararını açıklayan Mahkeme, reddi hakim talebini redederken, duruşmayı erteledi.