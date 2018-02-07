(Görüntülü Haber) Demirci Mehmet Efe, Nazilli'de anıldı

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) KURTULUŞ Savaşı\'ndaki Kuva-yi Milliye önderlerinden Demirci Mehmet Efe, ölümünün 57\'nci yılında, Aydın\'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Demirci Mehmet Efe\'nin ölümünün 57\'nci yılı nedeniyle Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık ve torunları tarafından anma töreni düzenlendi. Törene yerel araştırmacı ve yazarlar Şahin Efe ve İbrahim Kiraz ile Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir ve gazeteciler katıldı. Eğriboyun Mezarlığı\'nda yapılacak ilk tören, havanın yağışlı olması nedeniyle Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, yerel yazarlar Şahin Efe ve İbrahim Kiraz, Demirci Mehmet Efe üzerine yaptıkları araştırmalardan elde ettikleri bilgileri, kahramanlıkları katılımcılarla paylaştı. Ardından Başkan Haluk Alıcık bir konuşma yaptı. Son olarak Demirci Mehmet Efe\'nin torunu Mehmet Dündar, dedesi için böyle bir anma etkinliği düzenlediği için Başkan Alıcık\'a teşekkür etti. Yağmurun dinmesiyle, salondaki tören, Demirci Mehmet Efe\'nin Eğriboyun Mezarlığı\'ndaki mezarına çiçek bırakılmasıyla devam etti. Burada Yeni Sinan Camii imam hatibi Bilal Ekinci\'nin okuduğu duanın ardından Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet Parkı\'nda bulunan Demirci Mehmet Efe Heykeli önüne geçildi. Heykel önünde fotoğraf çekilmesinin ardından anma etkinliği sona erdi. Çocukların atalarını, dedelerini unutmamaları gerektiğine vurgu yapan Başkan Alıcık, Türkiye Cumhuriyeti bir dünya savaşından çıkmış, düzenli ordu kalmamış. Her kafadan bir ses çıkıyor. Doğru dürüst hiçbir şey yokmuş. İşte bu dönemde Efelerimiz ortaya çıkmış. Aydın o yönden gerçekten çok şanslı. Nazilli\'de de Demirci Mehmet Efe gibi bir değerimiz var. Atatürk tarafından da Albaylık rütbesi verilmiş. Bu rütbe kolay kolay herkese verilmez. Bu kahramanlıklarla, yazdığı destanlarla oluyor. Düşmanı hem durdurmuşlar, hem de düzenli ordunun kurulmasında öncülük yapmışlar. Ruhları şad olsun. Bizim de bu değerlerimizi nesilden nesile unutturmadan yaşatmamız boynumuzun borcu. Çocuklarımız atalarını, dedelerini unutmamaları lazım dedi.