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Spor

(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Henri Saivet Sivas'a geldi

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor'un Premier Lig ekibi Newcastle United'dan transfer ettiği ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet Sivas'a geldi

31 Ocak 2018 16:49

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor\'un Premier Lig ekibi Newcastle United\'dan transfer ettiği ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet Sivas\'a geldi. Devre arasında Kardemir Karabükspor\'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho\'yu renklerine bağlayan Demir Grup Sivasspor, ara transfer döneminin son gününde, Newcastle United takımından renklerine bağladığı Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet, Sivas\'a geldi. 27 yaşındaki siyahi oyuncuyu Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'ndan Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten ile az sayıda taraftar karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Henri Saivet, \"Türkiye\'de olan bazı arkadaşlarıma Sivas\'ı sordum. Sivasspor\'a çok iyi referans oldular. Onun için burayı tercih ettim. Buraya gelmemdeki amacım takımı üst sıralara çıkarmak ve Avrupa kupalarına gitmek\" dedi. Kiralık olarak transferi gerçekleşen Henri Saivet, gelecek sezonki durumunun ise kulüplere bağlı olduğunu söyledi. Asbaşkan Faruk Taşseten ise transferden mutlu olduklarını belirterek, \"Saivet ile sezon sonuna kadar kiralık satın alma opsiyonlu anlaşmamızı yaptık. İnşallah güçlü bir takım olacağız. Sevenlerimizi, yiğidoları stada bekliyoruz. Bu son transferimiz.\" açıklamasını yaptı. Henri Saivet daha sonra Sivas Medicana Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçti.

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