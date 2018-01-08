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(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor'da neşeli idman

Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamp yapan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor

08 Ocak 2018 13:15

Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Manavgat ilçesinde kamp yapan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Sivasspor, sabah antrenmanında ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Akşam antrenmanında ise dar alanda el topu oynayan futbolcuların neşeli olduğu görüldü. 3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK Demir Grup Sivasspor, Antalya kampı süresince 10 Ocak\'ta Gençlerbirliği, 12 Ocak\'ta Kazakistan Premier Ligi ekiplerinden Zhetysu ve 15 Ocak\'ta Kazakistan temsilcisi FC Tobol ile hazırlık maçı oynayacak. MİNİK FUTBOLCULARDAN ZİYARET Antrenmanı Antalyalı taraftarlarla birlikte Manavgat\'ın Sarılarspor U13 ve U14 takımı ziyaret etti. Minik futbolculara büyük ilgi gösteren teknik direktör Samet Aybaba\'ya adının yazıldığı Sarılarspor forması hediye edildi. Minik futbolcular ve taraftarlar, kaptan Ziya\'nın doğum günü dolayısıyla pasta kesti ve takımla birlikte fotoğraf çektirdi. Kaptan Ziya, yapılan jestten memnun olduğunu söyledi.

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