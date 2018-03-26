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(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Zor maç olacak"

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Karabükspor maçıyla ilgili olarak, "Zor maç olacak

26 Mart 2018 23:19

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Karabükspor maçıyla ilgili olarak, \"Zor maç olacak. Önceden baskılı oynayıp skoru elde etmek istiyoruz ama futbol bu, içinde bir sürü şey var. Her şeye hazırlıklıyız\" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 27\'nci haftada kendi evinde oynayacakları Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Carl Medjani, Henri Saivet ve Thievy Bifouma katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Ziya Erdal ise takımdan ayrı çalıştı. 

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, cuma günü oynayacakları Karabükspor maçının zor geçeceğini belirterek futbolcularını rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. Aybaba, \"Biz rakiplerimizin puan sıralamasındaki durumuna, konumuna bakmadan herkese aynı ciddiyette, aynı disiplinle, aynı özveriyle çalışıp hazırlanıyoruz. Bu da öyle maçlardan bir tanesi. Arkadaşlarımızla şimdi de konuştum, bu maçlara çok ciddi bakmak lazım. Çünkü rehavet denen şey bizim takımımızın içinde çok yok. Ama küçük de olsa uyarmak lazım diye düşündüm. Zor maç olacak. Önceden baskılı oynayıp skoru elde etmek istiyoruz ama futbol bu, içinde bir sürü şey var. Her şeye hazırlıklıyız. İki haftadır iyi oyunumuzu puan sıralamasına yansıtamadık. Artık oraya da yansıtmaya devam etmek istiyoruz. Mert Hakan ve Ziya\'nın sakatlıkları var. Sağlık ekibinin raporuna göre bakacağız\" dedi. 

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