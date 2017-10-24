(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Kupada sonuna kadar gideceğiz"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samit Aybaba, \"Kupada iddialıyız. Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz\" dedi. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında yarın kendi sahasında oynayacağı Kızılcabölükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması ile başladı. Bugünkü çalışmada sakatlığı bulunan John Boye ile Ziya Erdal düz koşu yaptı. Antrenman süresince futbolcuların neşeli olduğu görüldü. \"KUPADA SONUNA KADAR GİDECEĞİZ\" Kızılcabölükspor maçının hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, \"Bursa maçında iyi, coşkulu oyun oynadık. Maçtan sonra keşke kazanabilseydik dedik. İyi de bir taraftar topluluğumuz vardı. Bazı şeyleri geliştirmeyi öğrendik. Önümüzde bir kupa maçı var. Kupada iddialıyız. Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Ama futbol bu tabi. İşi ciddiye almak lazım. Rakibin burada vitrin maçı, onlar daha çok isteyecekler. Bizim oyuncularımız da onlar kadar isteyip, yetenek ve kaliteleriyle maçı kazanmaları gerekiyor. Sonrasında Kardemir Karabükspor maçı var. Şu ara sallanan bir takım. Ama tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Yetenekli iyi oyuncuları var. Biz de iyi takımız, çok iyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Bu maçı kazanıp, yukarılarda olmak için her şeyi deneyeceğiz\" dedi.