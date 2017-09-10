(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor - Kayserispor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Samet Aybaba, \"Baştan sona kötü bir performans gösterdik. Kötü günündeydik\" dedi. Samet Aybaba, daha sonra şunları söyledi:



\"Maça farklı konsantre olmuştuk. Ama bizi bu konuda zor durumda bırakan 3 tane futbolcumuzun 45 dakika içinde sakatlanıp saha dışına çıkması oldu. Tercihlerimizi doğru kullanamadık. Tek tek oyuncuları eleştirmek yerine takım bütünlüğü ile ilgili bakmak lazım. Dün idmana çıkıp oyuna sokmak mecburiyetinde kaldığımız oyuncularımız var. İyi bir takım olarak liglere geri döneceğiz diye düşünüyorum. Transferleriminm biran önce takımın içine katılarak bizle çalışmaları lazım. Böyle daha hazır takımlara karşı biz daha eksik durumdayız.\"



\"ÇOK İYİ OYNADIK\"



Kayserispor teknik direktörü Mariusi Sumudica ise yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:



\"Maçı baştan sona kontrol ettiğimize inanıyorum. Çok iyi oynadık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok iyi pas yaptık. Çok topu kontrol edip ayakta tuttuk. Benim içinde kolay değil. 17 oyuncu katıldı takımımıza. Her geçen gün takım iyi gidiyor. Oyuncularımı, hakemi ve taraftarlarımıza bizi buraya gelip destekledikleri için teşekkür ediyorum. Mutluyum.\"