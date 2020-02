(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından 2

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: \"Kazandığımız için mutluyum\" Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: \"Takıma hep birlikte sahip çıkmalıyız\" Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA) Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor\'u 2-1\'lik skorla yenmeleri ile ilgili, \"Başakşehir\'in Galatasaray\'la oynayacağı maç öncesi bir hafta önce 13 puanlık toplam farkı 6 yada 7 puana indirme fırsatını yakaladık. Bu nedenle son derece mutluyum\" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise \"Bu kadar mücadele edip, bir şeyleri iyi yapmış takıma hep birlikte sahip çıkacağız ki önündeki maçlarda buraya yakışır bir şeyler yapsınlar\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu hafta maçında evinde Demir Grup Sivasspor\'un kendi sahasında Fenerbahçe\'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takım teknik direktörleri Samet Aybaba ve Aykut Kocaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. KOCAMAN: \"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ\" Başakşehir ile Galatasaray\'ın karşılaşacağı bir haftada deplasmanda alınan galibiyetin kendileri açısından önemli bir galibiyet olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, \"Ligin sonuna doğru yaklaşırken üzerimizdeki takımların karşılaşacağı bir haftada bundan yararlanabilecek tek bir şey vardı o da maçı kazanmak. Ancak maçı kazanmaya giderken bir takım sıkıntılar ve zorluklar vardı. Özellikle geçen hafta Sivasspor\'un burada üzerimizdeki 3 rakibi yenmiş hem saha içi organizasyonu son derece iyi. Ofansif anlamda kaliteli bir takıma kendi sahasında oynamak çok kolay değildi. Sivasspor gücünü bu maça saklamış gibiydi. Özellikle ilk 10 ve 15 dakikalık periyot oyunun kontrollerini elimize aldığımız ancak diğer taraftan çok sert ve hızlı ataklarla temel özelliği olan Sivasspor\'la karşılaştığımız bir an oldu. Bu bölümü atlattıktan sonra kontrolümüzü daha da artırdık ve öne geçmeyi başardık. Arkasından farkı artırmayı ve 2\'den sonra 3\'ü de yapabilmeyi sağlayabileceğimiz kuvvetli bir oyun oynadık. İkinci yarı bizim açımızdan bakıldığı zaman çok ihtiyacımız vardı. Mutlaka ve mutlaka güçlü olan Sivasspor\'u 2-0\'lık skor bir şekilde oyunda tutacaktı. Eğer bunu yapamıyorsak oyunu kontrolümüz altında tutmamız gerekiyordu. Ancak doğruyu söylemek gerekirse birkaç fırsat yakalamamıza rağmen bunu başardığımızı söylemek zor. İkinci yarıda koruma kaygısı biraz daha ağır bastı. Özellikle atakları sonlandıramamamız ve bu ataklarla sprinter oyuncularla kalemize doğru gelmeleri bir anda oyunun seyrini Sivasspor\'un inisiyatifine doğru götürdü. Biraz daha topun arkasında beklediğimiz bir oyun olarak gerçekleşti. Ancak sonuçta Başakşehir\'in Galatasaray\'la oynayacağı maç öncesi bir hafta önce 13 puanlık toplam farkı 6 ya da 7 puana indirme fırsatını yakaladık. Bu nedenle son derece mutluyum\" dedi. \"HAK EDEN KAZANSIN\" Bir basın mensubunun Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını sorması üzerine Kocaman, \"Toplama olarak ya bir takım kazanacak 3 puanlık bir avantajımız olacak ya da berabere kalacaklar 4 puanlık avantajımız olacak. Dolayısıyla bizim maçı kazanmamız gerekiyordu, bu maçı aldık. Her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim, hak eden kazansın, doğruları yapan kazansın. Hak edenler kazanmaya başladığı zaman aslında herkes kazanmaya başlıyor\" dedi. Kocaman, Fenerbahçe\'nin defansif futbol oynadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: \"Bir kişinin reklam amacıyla yapmak istediği şeyi konuşmanın bir anlamı yok. Bu algı yönetiminin içinde olmak istemiyorum. Bir örnekleme yapacağım, zihnimden söyleyeceğim, düzeltilmesi gereken şeyler olabilir. İlk 11 haftada 33 puanın 16\'sını yitirdik. Ben de görevimi bırakmıştım. Sonraki periyotta birtakım şeyler yerine oturdu. Biraz daha doğru oyun, doğru oyuncular, birbirini tamamlayan oyuncularla. Bu maçı saymıyorum, 17 haftalık periyotta Osmanlıspor maçından Osmanlıspor maçına kadar en çok puan toplayan takım biziz. 37 puan. Sadece şu anda sıkıntısını çektiğimiz en önemli şey 11 haftada yitirdiğimiz 16 puan, ya da yakın geçmişten bakarsak kendi sahamızda kaybettiğimiz Akhisar Belediyespor maçı. Bu maçı çevirebilmiş olsaydık ligin en fazla puan toplayan takımı olacaktık ki bu enteresan bir durum. Bunları anlatmaktan bana artık gına geldi, işimiz bu işimizi yapıyoruz\" şeklinde konuştu. Giuliano\'nun performansında milli takıma seçilememesinin ardından düşüş yaşanıp yaşanılmadığının sorulması üzerine de Kocaman, Brezilyalı yıldızın bugün çok önemli işler yaptığını söyledi. Performansında dalgalanmalar olabileceğini ancak önemli bir düşüş olduğunu düşünmediğini dile getiren Kocaman, bunun da milli takıma seçilmemesiyle ilgisi olmadığını düşündüğünü ifade etti. \"VOLKAN\'IN KAPASİTESİ BU\" Kocaman, Volkan Demirel\'in performansının sorulması üzerine de \"Sezona Volkan için o maçtan sonra yapmadığım şeyi yaptım. Beşiktaş maçından sonra oyuncularımı kamuoyunda rencide edecek konuşmalar yapmamayı tercih ederim, beraber yaşıyoruz. Bir maçla bitmiyor hiçbir şey. Bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmayan bir insanım. Ama bu sefer de hakkını teslim etmem lazım. Özellikle o maçtan sonraki periyot başarılı oynuyor. Olması gereken gibi oynuyor, Volkan bu zaten. Bu geçiş sırasında yaşadığı ve yaşattığı zorluklardan dolayı sevincimle beraber kızgınlığımın da artığını söyleyebilirim. Şaka tarafı bu tarafı. Ama öbür tarafta da şunu söylemem lazım, Doğru Volkan bu zaten. Volkan\'ın kapasitesi bu\" dedi. AYBABA: \"TAKIMA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ\" Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise maç sonu taraftarın takımı ıslıklamasına, \"Bu kadar mücadele edip, bir şeyleri iyi yapmış takıma hep birlikte sahip çıkacağız ki önündeki maçlarda buraya yakışır bir şeyler yapsınlar. Oyunun genelinde de iyi oynadılar. Biz ligin en az bütçeli takımıyız. Süper Lig tecrübesi olan oyuncumuz bile yok doğru düzgün. Her türlü eleştiriyi kabul ediyoruz ama Sivasspor taraftarı kendi oyuncusunu ıslıklamamalı. Bu takımın geldiği yer çok önemli. Nereden geldiklerini biliyorlar. Oraya gidince geri gelmek çok zor. Bu kadar mücadele edip, bir şeyleri iyi yapmış takıma hep birlikte sahip çıkacağız ki önündeki maçlarda buraya yakışır bir şeyler yapsınlar. Böyle yaparsak ilk önce oyuncuyu daha sonra da takımı kaybederiz\" dedi.