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Spor

(Görüntülü Haber) Demba Ba hırs küpü

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA)- BODRUM'da ailesiyle hem tatil yapan hem de bireysel antrenmanlarını sürdüren Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, hırslı görüntüsüyle dikkat çekti

21 Ağustos 2017 14:48

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA)- BODRUM\'da ailesiyle hem tatil yapan hem de bireysel antrenmanlarını sürdüren Beşiktaş\'ın eski golcüsü Demba Ba, hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Siyah beyazlı ekiple yeniden anlaşmak istediğini açıklayan 32 yaşındaki Senegalli yıldız, 3 gün önce geldiği Bodrum\'da rahat bir tatil yapabilmek adına kaldığı otelin bir koyunu ailesi için kapattı. Gündüzleri kumsalda eşi ve üç çocuğu ile dinlenip eğlenen Demba Ba, akşam saatlerinde antrenman yapıyor. Ailesinin rahatı için kaldığı lüks otelin bir koyunu localarıla birlikte kiralayan tecrübeli futbolcu, dün kumsalda eşi ve çocuklarıyla birlikte güneşlenip iskeleden denize girdi. Akşam saatlerinde eşi ve çocuklarını plajda bırakarak özel antrenörü ile birlikte Bodrum Belediyespor\'un sahasına giderek 1 saat 40 dakika antrenman yapan Demba Ba, sürat ve çabukluk çalıştı. Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzalamak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirten Demba Ba, \"Bodrum\'da çok iyi bir tatil geçiriyorum. Kendimi formda hissediyorum. Bu yıl ligde yine Beşiktaş şampiyon olur. Ben de Beşiktaş\'la anlaşmak için elimden geleni yapacağım. Transfer süreci uzadıkça daha çok strese gİriyorum\" dedi. Ünlü futbolcunun 2 gün daha Bodrum\'da kalıp ardından İstanbul\'a döneceği, dönmeden önce Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'la Gündoğan\'daki otelinde bir araya geleceği iddia edildi. Siyah beyazlı ekipte 2014-15 sezonunda forma giydikten sonra Çin\'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Ba, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kartal\'a döndü. Çin\'de uzun süreli sakatlık yaşayan Senegalli futbolcu, geçen sezon Beşiktaş\'ta 2 maçta oynayıp 1 gol attı.

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