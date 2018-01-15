(Görüntülü Haber) Deltadaki 400 yaban hayvanı ilk yardım ünitesinde tedavi edildi

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bulunan ve dünyanın önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası\'ndaki Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde, faaliyete alındığı 2015 yılından bu yana 400 yaban hayvanına müdahale edildi. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde, 2015 yılının Ekim ayında faaliyete geçirilen Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde, deltada yaralanan veya hastalanan yaban hayvanlarına ilk müdahalede bulunuluyor. Üniteye, 2016 yılında 170 yaban hayvanı, 2017\'de ise 230 yaban hayvanı getirilerek, tedavi edildi. Travma, trafik kazası, silahla yaralanma sonucu üniteye getirilen hayvanlar, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya tekrar bırakılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nin çalışmalarına çok önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: \"Doğada bir canlının yaşamını yitirdiğini gördük ve neden öldüğünü araştırma yaptığımızda, kimsenin bu konu hakkında bilgisi olmadığını fark ettik. O zaman burada bir ünite olmalı, ilk yardım merkezi olmalı ve yaban hayvanlarına ilk yardım yapabilelim onları koruyabilelim, canlıları tekrar yaşama döndürebilelim, diye düşündük. Ardından bu ünite yapıldı. Vatandaşlarımız, büyük oranda buldukları yaban hayvanlarını getiriyorlar. Burada tedavi ediliyorlar. Ardından doğaya bırakılmadan önce rehabilite bölümümüzde kalıyorlar. Ardından da yaban hayatına geri gönderiliyorlar. Direkt olarak deltanın içinde bu kadar yoğun ve aktif olarak yapılan ilk yardım çalışmasının bir örneği yok. Burası bir doğal yaşam. Bizim amacımız, buradaki canlıları korumak. Dış faktörler nedeniyle yaralanmış olanları tedavi edip, tekrar doğaya salmak, herkes için büyük bir önem taşıyor.\" Ünitede görevli veteriner Paria Tabatabaei ise deltada ağırlıklı olarak kanatlı hayvanların bulunması nedeniyle sıklıkla kuş türlerinin kendilerine getirildiğini söyledi. Tabatabaei, \"İlk baktığımızda şahin ve kızıl şahin, kışın deltaya geliyor. Bunun dışında yazın leylekler, su kuşları, martılar, tilkiler sürüngenler, kara kaplumbağaları ünitemize tedavi amaçlı olarak getiriliyor. Ağırlıklı olarak travmalar, trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları ya da başka hastalıklar nedeniyle getirilebiliyorlar. Gerekli cerrahi müdahalelerde de burada bulunabiliyoruz\" dedi.