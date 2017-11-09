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(Görüntülü Haber) Delinen NATO petrol hattından akan yakıt kesildi

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - SANCAKTEPE'de EDS yapımı için kazı çalışması sırasında delinen NATO petrol boru hattından akan yakıt, ekiplerin çalışması sonucu kesildi

09 Kasım 2017 13:00

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - SANCAKTEPE\'de EDS yapımı için kazı çalışması sırasında delinen NATO petrol boru hattından akan yakıt, ekiplerin çalışması sonucu kesildi. Cadde, kumlandıktan sonra tekrar araç trafiğine açıldı.

Eyüp Sultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi\'nde gece saatlerinde EDS kurulumu için çalışma yapan İBB\'ye bağlı ekipler, kazı sırasında NATO petrol boru hattını deldi. Yakıt saatlerce yola akarken cadde araç trafiğe kapatıldı. İtfaiye araçları ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi. Ekiplerin çalışması sonucu dışarı akan yakıt kesildi. Çalışmanın yapıldığı alan dubalarla ve güvenlik şeridi ile kapatıldıktan sonra kumlama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda cadde tekrar trafiğe açıldı.

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