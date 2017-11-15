(Görüntülü Haber) Define avcılarına jandarma operasyonu

Hüseyin TÜCCAR-BURSA(DHA) BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde izinsiz define arayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İnegöl İlçesi İclaliye Mahallesi\'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Şahısların kaçma ihtimaline karşı ormanlık bölgede önlem alan Jandarma düzenlediği operasyonda daha önceden kazdıkları 7 metre ve 2.5 metre derinliğinde iki ayrı kuyuda kazıyı sürdüren 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede altın arama dedektörü, dizüstü bilgisayar, ses düzeyini artırıp azaltan cihaz, metal arama çubuğu, toprak altı röntgen cihazı, jeneratör, taş kırmak için murç, akü, patlayıcı özelliği olan kaya kırıcı fünye ile şüphelilerin barınma ve beslenme ihtiyacını karşılayacak maddelere el konuldu. Gözaltına alınan A.S., F.T., S.G., İ.T. ve Y.K. \'izinsiz kazı yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildiler.