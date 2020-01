(Görüntülü Haber) Dedebağ Keşkek Hayrı 735'inci kez düzenlendi

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Karacasu İlçesi\'nde geleneksel olarak düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı, halkı 735. kez bir araya getirdi. Ülkede en fazla katılımın gerçekleştiği etkinliklerinden Karacasu Dedebağ Keşkek Hayrı, 735. kez yapıldı. Dedebağ Yaylası\'nda, Cuma Mahallesi Cami ve Kur\'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği\'nce düzenlenen etkinliğe katılan 15 bin kişi büyük coşku yaşadı. Etkinlikte 55 kazan keşkek dağıtıldı. Karacasu İlçesi Cuma Mahallesi Dedebağ Mevkii\'nde gerçekleştirilen hayır için, 1200 kilo et ve 1200 kilogram buğday kullanıldı. 55 kazandan oluşan yaklaşık 3 ton keşkek, misafirlere ikram edildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri ile yaklaşık 15 bin vatandaş etkinliğe katıldı. Keşkek dağıtım noktasında 150-200 metrelik uzun kuyruklar oluşurken, görevli mevlüthan ekiplerince Mevlit okundu. İzmir\'den Karacasu ilçesine gelen semazen ekibi, Dedebağ Yaylası\'nda gösteri yaptı. Karacasu Cuma Mahallesi Muhtarı ve Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Osan, \"Bu yıl 735\'ncisini düzenlediğimiz Dedebağ keşkek hayrımızda davetlilere bin 200 kilo et ve bin 200 kilo buğdaydan yapılan 55 kazan keşkek ile 1 ton biber turşusu ile 10 bin adet ekmek dağıtık. Etkinliğimize ülkemizin çeşitli yerlerinde ve yurt dışında bulunan bütün Karacasululardan destek geldi. Bu günde hayra katılmak için ilçe dışından çok sayıda misafirin Dedebağ\'da yerini aldı. Geleneksel olarak yaptığımız keşkek hayrının bu yıl 735. yılı. Atalarımızdan kalma bu geleneği gelecek nesillere aktarmak adına derneğimiz ve mahalle sakinleri olarak her yıl hayrımızı daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 15 bin kişi hayrımıza iştirak etti. Bu da bizleri çok sevindirdi\" dedi. Kazanın başına geçen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ile birlikte keşkek dövdü. Daha sonra tören alanına geçen Vali Köşger semazenlerin gösterisini izleyerek dua etti. Vali Köşger, \"Burada birlik ve beraberliğin dayanışmanın en güzel örneklerinden bir tanesi yaşanıyor. Bu dedebağ keşkek hayrı geleneği yaşatılmalıdır. Türk milleti ölü evinde ağlamasını ve düğün evinde ise gülmesini bilen bir millettir. Ben burada bu etkinlikte tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.