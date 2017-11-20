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(Görüntülü Haber) DEAŞ'ın 'yalnız kurtları' Adana'da yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve bireysel eylemleri nedeniyle 'yalnız kurt' olarak adlandırılan 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

20 Kasım 2017 18:28

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve bireysel eylemleri nedeniyle \'yalnız kurt\' olarak adlandırılan 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'ın bireysel eylem yapan ve \'yalnız kurt\' olarak adlandırılan üyelerine operasyon yaptı. Farklı adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonlarda 1\'i Irak, 14\'ü Suriyeli 15 şüpheli yakalandı. Sorguları tamamlanan DEAŞ şüphelileri, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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