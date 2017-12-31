T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) DEAŞ'ın 'sözde' savcısı tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da eylem hazırlığındayken yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki 'sözde' savcısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

31 Aralık 2017 01:50

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da eylem hazırlığındayken yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ\'ın Rakka\'daki \'sözde\' savcısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'ın Suriye\'nin Rakka kentindeki \'sözde\' savcısının, Türkiye\'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ\'ın Rakka\'daki \'sözde\' savcısının üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ\'lı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADEAŞ RakkaEmniyeti Terörle MücadeleMüdürlüğüDEAŞ Suriye RakkaTürkiyeEkiplerSuriyeliyi gözaltınaEmniyettekiDEAŞ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24