(Görüntülü Haber) DEAŞ'ın infazcısı Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ı kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyada terör örgütünün propagandası haline getiren Irak uyruklu örgüt üyesi Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Kayseri\'de yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntülerini DEAŞ terör örgütünün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri\'ye geldiğini belirleyerek operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında DEAŞ\'lı terörist polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı. Operasyonu genişleten ekipler örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais\'i yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin, infaz görüntüleri internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan ilk DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.