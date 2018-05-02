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(Görüntülü Haber) DEAŞ'ın Deyrizor emiri Sakarya'da yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor kenti 'sözde' emirinin de aralarında bulunduğu 3 örgüt üyesi yakalandı

02 Mayıs 2018 18:16

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ\'ın Suriye\'nin Deyrizor kenti \'sözde\' emirinin de aralarında bulunduğu 3 örgüt üyesi yakalandı. Şüphelilerin topladıkları paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun terör örgütü DEAŞ\'a yönelik soruşturması kapsamında, kentte 3 kişinin örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'ın Suriye\'nin Deyrizor kenti \'sözde\' emirinin de aralarında bulunduğu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskında örgüt üyeleri saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Sorguya alınan örgüt üyelerinin DEAŞ\'ın ekonomik işlerine baktıkları ve topladıkları paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin üzerinden sahte kimlikler çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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