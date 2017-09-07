(Görüntülü Haber) DEAŞ'a katılıp peşmergeye teslim olan kızlarının Türkiye'ye getirilmesini istiyorlar

Eyyüp BURUN-Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'ten, 3 yıl önce Suriye\'ye giderek, terör örgütü DEAŞ\'a katılan 20 yaşındaki Kübra Yaşar\'ın ailesi, peşmergeye teslim olduktan sonra Birleşmiş Milletler\'in Irak\'ın Musul kentindeki Hamam Eli\'de bulunan kampa götürülen kızlarının Türkiye\'ye getirilmesini istedi. Kuran-ı Kerim eğitimi aldığı kursta terör örgütü DEAŞ tarafından kandırılan Kübra Yaşar, 3 yıl önce örgüte katılmak için Suriye\'ye geçti. Ailesine, cihat için örgüte katıldığını söyleyen Yaşar, 1.5 yıl aradan sonra Kurban Bayramı arifesi olan 31 Ağustos Perşembe günü babası İsmail\'i telefonla arayıp Irak\'ta olduğunu söyledi. Musul\'a bağlı Hamam Eli\'deki Birleşmiş Milletler kampında yaklaşık 200 Türk kadın ile beraber kaldığını belirten Yaşar, pişman olduğunu aktararak Türkiye\'ye dönmek için ailesinden yardım istedi. Baba İsmail ve anne Rabia Yaşar ise, polise ve Irak Konsolosluğu\'na başvurmalarına rağmen kızlarının ülkeye getirilmesine yönelik adım atılmadığını anlattı. İsmail Yaşar, kızının pişmanlık yaşadığını belirterek, yetkililerin yardım etmesini isteyip şöyle dedi: \"Kızım yaklaşık 3 yıl önce Kuran eğitimi aldığı kurstaki bazı kişiler tarafından kandırılarak Suriye\'ye götürüldü. Bu süreç içerisinde birkaç defa telefonla görüştük. Kızım gittiğinde çocuk denilecek yaşta 17 yaşındaydı. Biz de hem Terörle Mücadele, hem de Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne başvurduk. Kızımla son 1.5 yıldır hiç görüşmedik. Son olarak Kurban Bayramından 1 gün önce telefonla beni aradı ve Irak\'ta olduğunu söyledi. Burada kendisini Birleşmiş Milletler kampına yerleştirmişler. Benimle görüştüğünde oradan çıkmak istediğini söyleyerek yardım istedi. \'Etkin Pişmanlık Yasası\'ndan yararlanmak istiyor. Bu kampta kalan çok sayıda Türk kadını varmış. Devlet büyüklerimizden kızımın ülkeye getirilmesi için yardım istiyorum. Yargılanacaksa da burada yargılansın. Yıllardır görmüyoruz, ailece perişanız. Cumhurbaşkanımızdan, Dışişleri Bakanımızdan, Başbakanımızdan yardım istiyorum lütfen kızımın Türkiye\'ye getirilmesi için yardım etsinler.\" \"YARGILANACAKSA BURADA YARGILANSIN\" Kızını yıllardır göremediği için gözyaşı döken Rabia Yaşar ise, Kübra\'nın çocuk yaşta kandırıldığını ifade ederek, şöyle dedi: \"Kızıma kavuşmak istiyorum. Yıllardır Suriye\'de DEAŞ\'ın elinde. Kendisini kandırarak götürdüler, şu anda o da çok pişman. Irak\'a götürmüşler orada ne şartlarda yaşadığını bilmiyoruz. Lütfen birileri yardım etsin ve kızımı buraya getirsinler. Yargılanacaksa, ceza alacaksa kendi ülkesinde yargılansın, ceza alsın. Son 3 yıldır neler çektiğimizi anlatamam. Lütfen Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız kızımı oradan kurtarsın.\"