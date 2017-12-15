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(Görüntülü Haber) DEAŞ şüphelisinin evinden kullanılmamış 25 sim kart çıktı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgüt üyelerini evinde barındırıp yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu Amaer İbrahım Sulamam A

15 Aralık 2017 21:28

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgüt üyelerini evinde barındırıp yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu Amaer İbrahım Sulamam A.\'nın (44) evinde 25 adet kullanılmamış sim kart ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca, ülkesinde cinayetten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, rüşvetle cezaevinden çıktığı belirlendi.

Samsun Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Amaer İbrahım Sulamam A.\'nın DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğunu ve kente gelen örgüt elemanlarını evinde barındırıp yardım ve yataklık ettiğini tespit etti. Polis, önceki gün İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi\'ndeki evine baskın düzenleyip şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçen dijital veriler ile kullanılmamış 25 adet sim karta el konuldu. Şüpheliyle ilgili yapılan soruşturmada, Amaer İbrahım Sulamam A.\'nın Irak\'ta bir kişiyi döverek öldürdükten sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezaevinden rüşvet verip çıktığı ve DEAŞ\'a katılarak silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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