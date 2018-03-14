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(Görüntülü Haber) DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, adliyeye sevk edildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü adına örgütsel faaliyetlere katıldığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

14 Mart 2018 19:35

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE ve Irak\'ta DEAŞ terör örgütü adına örgütsel faaliyetlere katıldığı iddiasıyla Kayseri\'de gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, uluslararası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi kapsamında yapılan izleme sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 3 şüphelinin Suriye\'den Kayseri\'ye geldikleri belirlendi. Suriye ve Irak\'ta DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttükleri belirlenen Hamza Khalid Müslim, Mustafa Ahmed Hamad ve Mustafa Su\'ud Hamad Said, dün sabah merkez Kocasinan ilçesindeki evlerine ayrı ayrı yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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